Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı
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Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıranlar hakkında soruşturma başlatıldı
22.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:17

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12'nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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