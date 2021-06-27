Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

ANKARA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

ANKARA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. 06 AGA 234 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet S. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 27 JF 496 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil içerisinde bulunan Sema B.(41), Ceyda K.(41) ve Gizem K.(27)'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TIR'ın sürücüsü Mustafa K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti belli bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ankara'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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