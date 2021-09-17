Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2) - Haberler
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Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIÇamlıdere ilçesi Yılanlı köyünde meydana gelen yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çamlıdere ilçesi Yılanlı köyünde meydana gelen yangın itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Çamlıdere Kaymakamı Metin Demirel ile Çamlıdere Belediye Başkanı Caner Can da yangın yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını inceledi.

'ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞ'Köy muhtarı Durmuş Ali Aydın, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrik kontağından çıkmış, yatsı ezanının okunduğu saatlerde. Yangının çıktığı evde oturan vardı. O da yatıyormuş zaten uyarmışlar onu da. Almanya'dan gelmişti, buraya gezmeye gelmişlerdi. 8 tane ev yandı, 5- 6 tane de samanlık yandı" ifadelerini kullandı.

Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Ankara'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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