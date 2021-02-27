Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
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Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu

27.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:10
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu

Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğuANKARA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin denetim yaptığı kontrol noktalarında araç yoğunluğu yaşandı.

Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu

ANKARA'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polisin denetim yaptığı kontrol noktalarında araç yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri Başkent'in birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Trafikteki araçlar tek tek durdurulup, sürücülerin ve yolcuların izin belgelerine bakıldı. Ana arterlerdeki kontrol noktalarında polisin denetimleri sırasında araç yoğunluğu oluştu. Sürücüler, sıranın kendilerine gelip evrakları kontrol edildikten sonra yola devam etti. Araçlarda bulunan sürücü ve yolcular, maske kuralına uymaları konusunda da uyarıldı. Dün akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek.

Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu
Ankara'da kısıtlama denetiminde araç yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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