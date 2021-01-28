Ankara'da kar yağışı
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Ankara'da kar yağışı

28.01.2021 12:14 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:19
Ankara'da kar yağışı

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Başkent'te gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı, ulaşımda da aksama yaşandı. Belediye ekipleri, ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji verilerine göre, yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.


Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı
Ankara'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak TEKİN

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