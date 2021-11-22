Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek - Haberler
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Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Ankara'da toplu ulaşımda alınan yeni kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Yavaş, kadınların 365 gün 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istediği yerde inebileceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından toplu ulaşımda alınan yeni kararı açıkladı. Yavaş, kadınların saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerinden istedikleri yerde inebileceklerini duyurdu.

"KADINLAR YALNIZ YÜRÜMESİNLER DİYE"

Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Kadınlar, güvenli bir geleceğe uzanan yolda yalnız yürümesin diye biz hep buradayız. 365 gün saat 19.00'dan sonra EGO otobüslerimizden istediğiniz yerde inebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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