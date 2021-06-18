Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
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Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı

Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralıANKARA'nın Polatlı ilçesinde, inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Özgür Aydaş (19) yaşamını yitirdi, babası Celal Aydaş (41) ise yaralandı.

Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Özgür Aydaş (19) yaşamını yitirdi, babası Celal Aydaş (41) ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yeri inşaatının bir bölümü beton dökülmesinin ardından çöktü. İnşaatta çalışan Celal Aydaş ile oğlu Özgür Aydaş, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile oğlu, göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özgür Aydaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba Celal Aydaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Acı haber sonrası bölgeye gelen Aydaş ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı
Son dakika... Ankara'da inşaatta göçük; Özgür öldü, babası yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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