Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı (2)
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Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı (2)

22.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.10.2020 16:48
Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı (2)

SÜRÜCÜ KURTARILAMADIKaza yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen otomobil sürücüsü Harun Ölmez Dilek (26), tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kaza yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürülen otomobil sürücüsü Harun Ölmez Dilek (26), tedavi gördüğü 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dilek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Diğer 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIÖte yandan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması yer aldı. Araçlardan birisinin yüksek hızla seyrettiği görüldü.

Ankara'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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