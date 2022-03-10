Hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Haberler

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Hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

ANKARA'da hakkında çok sayıda suçtan aranması ve kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan S.P., yakalanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da hakkında çok sayıda suçtan aranması ve kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan S.P., yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da, çok sayıda suçtan hakkında aranma ve yakalama kararı bulunan S.P., Keçiören Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan bir aylık takip sonucu yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde alma, sağlama, bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenilen S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hakkında kesinleşmiş 90 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ankara, İnfaz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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