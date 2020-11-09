Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek
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Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek

09.11.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:11

Bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda; Azerbaycan'ın Şuşa zaferi, Biden'in ABD başkanı seçilmesi, İzmir depremi sonrasındaki inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Daha sonra 16.00'da ise AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

GÜNDEMDE 4 KONU VAR

MYK toplantısında yoğun bir gündem olacak. Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarması, ABD'de Biden'ın başkan seçilmesinin yansımaları, İzmir depreminin ardından yeniden başlayan inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

Meclis'in gündeminde ise vergi ve SGK borçlarının yapılanmasının görüşmeleri devam ediyor.

Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek

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