Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu

Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu.

Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu

ANKARA - Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Yaşanan afette 3 araç ağır hasar gördü, şans eseri yaralanan olmadı

Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Yaşanan afette 3 araç ağır hasar gördü, şans eseri yaralanan olmadı. Karaçam Sokak'ta yaşanan olayda sert rüzgar yan sokaktaki binanın çatısını yerinden söktü. Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken elektrik telleri de koptu. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu. Olayın yaşandığı anda çevrede kimsenin olmaması felaketin önüne geçti. Emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışmaları yaparken, enerjinin kesilmesi için de çalışmalar yürütüldü. Ankara Caddesi'nde ise bir binanın çatısının bir kısmı, binanın altında bulunan marketin yanına düştü. İşlek caddede yine şans eseri kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatılardan kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Kök