Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var - Haberler
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Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 20'inin üzerinde kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. EGO otobüsünün Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 20'inin üzerinde kişi yaralandı. Kazanın ardından Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

(Gökşen Efe/ İHA)

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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