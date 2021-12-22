Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı, yaralılar var

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 20'inin üzerinde kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. EGO otobüsünün Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 20'inin üzerinde kişi yaralandı. Kazanın ardından Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

(Gökşen Efe/ İHA)