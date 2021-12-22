Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 25 yaralı - Haberler
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Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 25 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü bariyerlere çarptı: 25 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi. Yenikent istikametine seyreden Çiçek Y. yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Demir Yolları girişindeki demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan 25 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. - ANKARA

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