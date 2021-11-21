Ankara'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Ankara'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Haberler | Güncel
Ankara'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde inşaata malzeme taşıyan beton mikserinin devrilmesi sonucu mikser sürücüsü Murat Bülbül (42) hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde inşaata malzeme taşıyan beton mikserinin devrilmesi sonucu mikser sürücüsü Murat Bülbül (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30'da Beypazarı Azmak Mevkiinde meydana geldi. TOKİ konutlarına malzeme taşıyan 06 BK 253 plakalı meton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı sürücüsü Murat Bülbül'ün kontrolünden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, bir süre sonra şarampolden yuvarlanarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede sürücü Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ankara'da devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti

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