Ankara YHT Gar binası yanındaki bir hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan bulutlar Anıtkabir'e kadar ulaşırken Valilik tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - ANKARA
Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Haberler
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