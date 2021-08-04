Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara YHT Gar binası yanındaki bir hastane inşaatında izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan bulutlar Anıtkabir'e kadar ulaşırken Valilik tarafından yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

Ankara'da bir hastane inşaatınında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - ANKARA

Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da bir hastane inşaatında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Haberler
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