Ankara'da bir grup kadın, el yapımı ürünlerini sosyal medyadan satıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde girişimci bir ev hanımı tarafından sosyal medyada açılan grup, kadınların ürünlerini sattığı platforma dönüştü.

Ev hanımı Selma Yılmaz, bir yıl önce sosyal medyadan "Çubuklu Kadınlar Grubu" adlı bir sayfa açtı.

Zamanla üye sayısının artmasıyla Yılmaz ve kadınlar evde ürettiği ürünleri pazarlama imkanı buldu. Çubuklu kadınlar, bu şekilde ev ekonomilerine destek oluyor.

Kendisi de diğer ev hanımları gibi birçok el ürünü yapan Yılmaz, AA muhabirine, ilçedeki ev hanımlarının evlerinde bir şeyler yapıp satmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kadınların dışarıya çıkamadıkları için ürünlerini eskisi gibi satamadıklarını belirten Yılmaz, bu dönemde aklına sosyal medyadan bir ürün satış grubu kurma fikrinin geldiğini dile getirdi.

Yılmaz, çocuklarının yardımıyla bir grup oluşturduğunu belirterek, "Kısa sürede ilçemizden 7 bin 600 kadın bu gruba üye oldu ve herkes birbiriyle alışveriş yapmaya başladı. Kadınlara faydam oldu. Grup olarak zaman zaman sosyal faaliyetler ve tanışma buluşmaları da düzenliyoruz. Bu grupta sadece Çubuk'ta yaşayan kadınlarımızın tamamen kendi ürettikleri ürünlerin tanıtımlarını yapmalarına müsaade ediyoruz. Grup üyelerimiz, kıyafetinden tutun yiyeceğe kadar her şeyin tanıtımlarını ve pazarlamasını yapabiliyor. Böyle bir şeye vesilesi olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Grup üyelerinden Fevziye Türk de bir yıldır grup üzerinden güzel satış yaptığını kaydetti.

Yeni arkadaşlarla da tanıştığını dile getiren Türk, "Grupta kadınlar olarak sadece ürün tanıtmıyor aynı zamanda çok güzel sohbetler de yapıyoruz." dedi.

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