Ankara'da bir apartmanın cephesine "Çiçekli Kız" resmi yapıldı
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Ankara'da bir apartmanın cephesine "Çiçekli Kız" resmi yapıldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'da bir apartmanın cephesine "Çiçekli Kız" resmi yapıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İpek Apartmanı'nın bir cephesinin tamamı, Meksikalı Kathrina Rupit'in maharetleriyle boyanarak duvar resmi haline getirildi.

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Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor

Ankara'da bir apartmanın cephesine "Çiçekli Kız" resmi yapıldı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İpek Apartmanı'nın bir cephesinin tamamı, Meksikalı Kathrina Rupit'in maharetleriyle boyanarak duvar resmi haline getirildi. Rupit ortaya çıkardığı şaheserine "Çiçekli Kız" adını verdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Güvenlik caddesi ve Alaçam Sokak kesişimi İpek Apartmanı'nın bir cephesinin tamamı Meksikalı sanatçı Kathrina Rupit tarafından 5 günde boyandı. Rupit'in boyadığı orijinal adıyla "Blossom" Türkçe adıyla "Çiçekli Kız", görenleri kendine hayran bıraktı.

Meksika ve Türk motiflerinin birleştiği bu duvar resminin açılış töreninde Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner sanatın ve sanatçının önemini ele alan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Büyükelçi Luis ve Başkan Yardımcısı Güner tarafından Kathrina Rupit'e çıkardığı işe saygı nişanesi olarak hediyeler takdim edildi.

Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı
Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı
Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı
Ankara'da bir apartmanın cephesine 'Çiçekli Kız' resmi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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