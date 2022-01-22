Ankara'da beklenen kar yağışı başladı - Haberler
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Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'da, birkaç gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

ANKARA'da, birkaç gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

Başkent'te akşam saatlerinde başlayan yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, sabahın ilk saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerine lapa lapa yağan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Ara sokaklar karla kaplandı. Sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.


Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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