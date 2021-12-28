Son dakika haberi! Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

ANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik sabah saatlerinde ilçe merkezine indi.

Nallıhan'da aç kalan geyik sabah 7.00 sıralarında şehir merkezine kadar indi. Bir iş yerinin kamerasına takılan geyik biraz oyalandıktan sonra alanı terk etti. Şehir merkezinde geyik gören vatandaşlar şok oldu

Son dakika haberi! Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

Son dakika haberi! Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title