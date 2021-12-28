Son dakika haberi! Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

ANKARA (İHA) - Ankara'da aç kalan geyik şehir merkezine indi... O anlar kamerada

ANKARA Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aç kalan geyik sabah saatlerinde ilçe merkezine indi.

Nallıhan'da aç kalan geyik sabah 7.00 sıralarında şehir merkezine kadar indi. Bir iş yerinin kamerasına takılan geyik biraz oyalandıktan sonra alanı terk etti. Şehir merkezinde geyik gören vatandaşlar şok oldu