Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
03.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:53
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ SOSYAL MEDYADA DUYURDU
Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
KARS'TA DA DEPREM OLMUŞTU
Geçtiğimiz gün de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.