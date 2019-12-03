: Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

03.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:53

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KARS'TA DA DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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