Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da merkez üssü Kızılcahamam'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

03.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:53
Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

'nin verilerine göre, 'nın ilçesinde saat 12:06'da 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Deprem yerin 2.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

KARS'TA DA DEPREM OLMUŞTU

Geçtiğimiz gün de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aynı dakika içerisinde ikisi de Richter ölçeğine 4.0 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.


Haber Videosu

: Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem
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