Ankara'da 14 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, 14 kilo 200 gram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, 14 kilo 200 gram kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde tütün satılan iş yerinin bulunduğu binaya ait sığınakta kaçak tütün saklandığını tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonda, sığınakta 14 kilo 200 gram kaçak tütün, 600 boş makaron, şeffaf paketler içinde makarona sarılmış ve satışa hazır 10 bin 500 sigara ile orijinal paketlerinden sökülmüş 195 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu bandrolü ele geçirdi. Tütün satılan iş yerinin sahibi Cemal A., 697 TL ceza uygulanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı