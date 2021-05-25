Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda;
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda;
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda; PKK/KCK silahlı terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde 'halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında usulünce yapılan teknik takip sonucunda; - Haberler
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