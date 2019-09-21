Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

21.09.2019 17:45

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararıyla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

"KOBANİ OLAYLARI DOLAYISIYLA TUTUKLANDILAR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 Soruşturma sayılı dosyası kapsamında suç tarihinde HDP eş Başkanlığı yapan şüpheliler Selahattin Demirtaş ve Figen yüksekdağ Şenoğlu'nun Ankara 1. Sulh ceza hakimliğinin 20/09/2019 tarih 2019/1019 D.iş sayılı kararı ile kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olayları olarak bilinen Olayları kapsamında işlenen devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak(TCK 302), Nitelikli Kasten Adam Öldürme(TCK 82), Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs(TCK 82,35), Yağma (TCK 149), Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma (TCK 109) maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandıkları,

"GERÇEKLE BAĞDAŞMAYAN HABERLER YAPILIYOR"

Ancak şüphelilerin tutuklanmaları sonrasında bir kısım basın yayın organlarında her iki şüphelinin de daha önceden başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan tutuklandıkları yönünde gerçekle bağdaşmayan haberler yapıldığı görülmüştür. Oysaki; şüpheli Selahattin Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 Esas Sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1, 218), 2911 Sayılı Yasanın 32. Maddesine Muhalefet Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı,

2017'DEKİ DAVADAN YARGILANDIĞI AÇIKLANDI

Şüpheli Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/159 Esas sayılı dosyası kapsamında Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme (TCK 214/1), 2911 Sayılı Yasaya Muhalefet, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme (TCK 314/1) maddelerine konu suçlardan yargılandığı,

"SUÇA KONU FİİLLER TAMAMEN FARKLI"

Yukarıda da açıklandığı üzere, her iki şüphelinin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile yukarıda mahkemeleri ve esas numaraları belirtilen dosyalardaki yargılama konusu suçların ve suça konu fiillerin tamamen farklı olduğu hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başka HDP'li milletvekilleriyle birlikte Kasım 2016'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.

Hakkında 33 dava açılan ve 142 yıla kadar hapsi istenen Demirtaş'ın avukatlarının uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek yaptıkları başvuru, AİHM tarafından Kasım 2018'de kabul edilmiş ve Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar verilmişti. Bu kararın hemen ardından Demirtaş'ın İstanbul'da yargılandığı davadan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası beklenmedik bir hızla 4 Aralık 2018 tarihinde onanmış ve Demirtaş'ın tutuklu statüsünden hükümlü statüsüne geçmesiyle AİHM kararı boşa çıkmıştı.

Türkiye ile Demirtaş'ın avukatlarının AİHM kararına itirazı sonrasında belirlenen Büyük Daire görüşmesine günler kala, 2 Eylül'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi oy birliğiyle yargılandığı ana davada HDP'li siyasetçi hakkında tahliye kararı vermişti. Savcılığın tahliyeye yaptığı itiraz da 20. ACM tarafından reddedilirken; avukatlar da tutukluluk süresini kesinleşen cezadan mahsup etme ve tahliye talebinde bulundu.

26. ACM 20 Eylül'de avukatların mahsup etme talebini kabul etse de, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ana dava kapsamındaki farklı bir dosyayı gündeme getirerek Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında ana davada da hakkında yargılandıkları '6-8 Ekim Olayları'ndan tutuklama istedi.

TUTUKLAMA İSTEMİNE DEMİRTAŞ'TAN İLK YORUM

Tutuklama talebiyle ilgili açıklama yapan Selahattin Demirtaş "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hanım hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı" demişti.

İKİ İSİM TUTUKLANDI

Sevk kararının ardından Demirtaş ve Yüksekdağ "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

Kaynak: İHA