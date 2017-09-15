Ankara'da Operasyon Dalgası! Askerler Dahil Çok Sayıda Gözaltı Kararı Var
Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 24'ü muvazzaf 26 kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan 8 kişi ve FETÖ'nün eğitim kurumlarındaki 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, suç tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında görev yapan 24'ü muvazzaf 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA DA OPERASYON VAR
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.