Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı

12.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zekai Tahir Burak, Ankara Şehir Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (GATA) girişlerinde yapılıyor. Yapılan bu ücretsiz sıcak çorba hizmetinden sağlık çalışanlarının yanı sıra çevre esnafı, hasta ve hasta yakınları da faydalanabiliyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda BELPA Mutfağında hijyenik ortamda pişirilen sıcak çorba ile Ankara Halk Ekmek tarafından sağlanan ekmekler, hafta içi 07.00-09.00 saatleri arasında dağıtılıyor.

Ücretsiz sıcak çorba ikramıyla ilgili bir sağlık çalışanı, "Bir sağlık çalışanı olarak bu uygulamayı çok beğeniyorum. İnsanlar bir tas çorba içip, içlerini ısıtıyor. Herkes faydalanıyor ve herkes çok memnun. Yapanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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