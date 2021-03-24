Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır

24.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:08

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle kentte yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Trafik sıkışıklığı bir siyasi parti kongresi için kapanan yollar ve şehir dışından gelen otobüsler nedeniyle yaşanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti, bugün 7. Olağan Büyük Kongresi'ni yapıyor. Kongrede '2023'e hazırlık' olarak ilan edilen yeni dönemin kadroları belirlenecek. Bin 560 delegenin yeni yöneticilerin belirlenmesi için oy kullanacağı kongrede önemli değişimlere imza atılması bekleniyor.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖNDERME

Katılımın yoğun olduğu kongre nedeniyle Ankara'da zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda AK Parti kongresine gönderme yapıldı. Belediyenin sorumluluk alanlarındaki yolların tamamının açık olduğuna vurgu yapılan duyuruda "Trafik sıkışıklığı bir siyasi parti kongresi için kapanan yollar ve şehir dışından gelen otobüsler nedeniyle yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İşte yapılan o duyuru;

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır

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