ANKARA-AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak

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AK Parti Kadın Kolları Olağan Kongresi yarın yapılacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, yarın gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesi, kongrenin yapılacağı salonda incelemede bulundu. Çam, görevini Başkan adayı Ayşe Keşir'e devredeceğini bildirdi.

AK Parti'li Çam, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi öncesinde salonda incelemelerde bulundu. Burada konuşan Çam, 5 Aralık 2015'te aldığı görevi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan adayı Ayşe Keşir'e devredeceğini bildirdi. Kongrenin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleşeceğini belirten Çam, "1 yıl önce mart ayının başında ilçe kongrelerimizle başladığımız süreci, 8 Mart 2021'de tamamlamış oluyoruz. İlçe kongrelerimizin tamamına yakınını fiziki olarak yapmaya gayret gösterdik.922 ilçemizde, 81 ilimizde yenilenme, tazelenme, tecrübeyle genç arkadaşlarımızın birleşmesi suretiyle güzel kadrolar oluşturduk" dedi.

'BUNU YAPANA İNSAN DEMEYE BİLE DİLİMİZ VARMIYOR'

Çam, Samsun'da, İbrahim Zarap'ın 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırmasına ilişkin ise, "Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle giden bir partiyiz. Özellikle Kadın Kolları olarak tüm illerimizde şiddetin turuncu çizgimiz olduğunu her daim vurguluyoruz. Dün yaşanan bu olaya vahşet diyorum. Bunu yapan insanlık dışı bir hareket yapmıştır. Bunu yapana insan demeye bile dilimiz varmıyor. Bu konunun takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı