ANKARA ABD'deki 'Wayfair' skandalıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu
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ANKARA ABD'deki 'Wayfair' skandalıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

ABD'deki 'Wayfair' skandalıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusuANKARA Barosu Çocuk Hakları Merkezi, ABD'de e-Ticaret sitesi 'Wayfair'ın çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla ortaya çıkan skandala ilişkin binlerce takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı...

07.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:28

ABD'deki 'Wayfair' skandalıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

ANKARA Barosu Çocuk Hakları Merkezi, ABD'de e-Ticaret sitesi 'Wayfair'ın çocuk ticareti yaptığı iddiasıyla ortaya çıkan skandala ilişkin binlerce takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımlara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu yapan avukat Caner Gücüyener, "Son günlerce 'özgürlük' adı altında çocuklarla ilgili yapılan paylaşımlar, suç işleme boyutuna gelmiştir. Ceza davası dışında bu tür paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kapatılması ve ya askıya alınması talebinde de bulunduk" dedi.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukat Caner Gücüyener, binlerce takipçisi olan 5 farklı sosyal medya hesabı ve bu hesabı kullanan kişiler hakkında 'suçu ve suçluyu övme', 'müstehcenlik', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'cinsel taciz' iddiasıyla hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Avukat Gücüyener, bu paylaşımları yapan kişilerin sözde mizah yaparak, takipçi sayılarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

'SÖZDE MİZAHLA TAKİPÇİ SAYILARINI ARTIRMAK AMACIYLA SUÇ İŞLEDİLER'

Türkiye'de de e-Ticaret sitelerinde yer alan halı satışıyla ilgili linke tıklanıldığında çocukların fiziksel özelliklerinin yer aldığı tablonun çıktığını, adı geçen sitenin olayla ilgilerinin bulunmadığını açıkladığını belirten Gücüyener, "Biz Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak yaşananların takipçisi olduk. Bizim ülkemizde bu olayın çok kötü tezahürünü gördük. Bunlar çok ciddi suç unsurları taşımaya başladı. Sosyal medya hesaplarında binlerce kişinin takip ettiği kişiler bu konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladılar. Bu paylaşımlarda çocuk bedenleri kullanarak, teşhir ettiler. En başta müstehcenlik suçunu işlediler. Fakat paylaşımlarla ilgili çirkin yorumlar devam etti. Sözde mizah yaparak, takipçi sayısını artırmak amacıyla suç işlediler. Biz Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bu paylaşımları yapanlara tek tek tespit ettik. Paylaşımları bir dosya haline getirerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'HESAPLARIN KAPATILMASI TALEBİNDE BULUNDUK'

Olayla ilgili paylaşım yapılan hesap sayısının çok daha fazla olduğunu, en fazla takipçisi olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten avukat Gücüyener, şunları kaydetti:

"'Suçu ve suçluyu övme', 'müstehcenlik', 'cinsel taciz' gibi TCK'da ağır yaptırımları olan suçları işleyen internet fenomenleri, çocuk görselleri paylaşarak çocuklara yönelik TCK'nın ve bizlerin asla izin vermeyeceği, empatiden yoksun, çocuk bedenin metalaştıran paylaşımlarında bulundu. Bunlara izin vermemeliyiz. Son günlerce 'özgürlük' adı altında çocuklarla ilgili yapılan paylaşımlar, suç işleme boyutuna gelmiştir. Ceza davası dışında bu tür paylaşım yapan sosyal medya hesaplarının kapatılması veya askıya alınması talebinde de bulunduk."

ABD'de mobilya ve ev eşyaları satılan e-Ticaret şirketi 'Wayfair'in, çocuk ticareti yaptığı iddia edilmişti.

ANKARA ABD'deki 'Wayfair' skandalıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına suç duyurusu

Kaynak: DHA

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