Anka-3 düştü mü? Konya'da İHA mı düştü?

Anka-3 düştü mü? Konya'da İHA mı düştü?
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Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı bir tarlaya acil iniş yaptı. Peki, Anka-3 düştü mü? Konya'da İHA mı düştü?

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı tatbikat esnasında arızalandı. İHA, bir tarlaya acil iniş gerçekleştirdi. İnsansız hava aracının Anka-3 olduğu belirtildi. Anka-3 düştü mü? Konya'da İHA mı düştü?

İHA, TARLAYA ACİL İNİŞ YAPTI

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği Anka-3 İnsansız Hava Aracı (İHA) havada arızalandı. İHA, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen İHA'nın Konya 3. Ana Jet Üssü'ne ait olduğu öğrenildi.

Anka-3 düştü mü? Konya'da İHA mı düştü?

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği'nin ANKA-3 tipi İHA'nın acil iniş yapmasıyla yaptığı açıklamada, "25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir." denildi.

KONYA'DA TATBİKAT YAPILIYOR

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bugün itibarıyla başlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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