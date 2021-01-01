Anız yakmak isterken alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü

SAMSUN'da tarlasındaki anız yakarken, ormana sıçrayan alevleri söndürmeye çalışan Mustafa Türk (73), yanarak hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Kabaceviz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Mustafa Türk, tarlasındaki anızları yakmak isterken alevler ormana sıçradı. Türk, ormandaki yangını söndürmeye çalışırken, kuru yaprakların tutuşmasıyla alevlerin ortasında kaldı. Elbiseleri alev alan Türk dere kenarına kadar ulaştı. Yere yığılan yaşlı adam burada yakınları tarafından bulundu. İhbarla gelen sağlık ekibi Mustafa Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Türk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN