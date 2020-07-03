Anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı
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Anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

03.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:58

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yakılan anızlardan sıçrayan alevler nedeniyle 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Narlı Mahallesi Seyrantepe mevkisindeki anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dozer, greyder, bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle alevlere müdahale etti.

Ekiplerin bölgedeki rüzgara rağmen kısa süredeki müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bu arada, yangın sonrası arazide küçük çaplı hortum oluştu.

Anız yakılması sonucu alevler ormana sıçradı

Kaynak: AA

Manşet

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