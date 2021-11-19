Anıl Piyancı Ara Bakayım şarkı sözleri! Ouz Baydar ft. Anıl Piyancı & Zen G - Ara Bakayım şarkı sözleri
Rap dünyasının merakla takip edilen isimlerinden olan Anıl Piyancı, yeni parçasını Ouz Baydar ve Zen G iş birliğiyle yayınladı. Ara Bakayım adlı şarkı kısa sürede dijital müzik mecralarında binlerce dinlenmeye ulaştı. Peki, Anıl Piyancı Ara Bakayım şarkı sözleri nedir? Ouz Baydar ft. Anıl Piyancı & Zen G - Ara Bakayım şarkı sözleri nedir? İşte, Ara Bakayım şarkı sözleri
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ANIL PİYANCI ARA BAKAYIM FT OUZ BAYDA & ZEN G
Ne işmiş ara bakayım
Ne içtin bana da ayır
Çekermiş para parayı
Ve şimdi kafa kafayız
***
Çekerdi para para
Çok geldin gaza maza
Çek verdi papa pa
Tek geldim sana sana
***
Tek mermi ta ta ta ta
Kafana basa basa
Anlıcan nasıl olsa
Her şeyin batıyorsa
***
Kurtarmak istedin hata sandın işlerin satar
Hayır şirketin batar koçum bizdedir data n
Enine boyuna check up a sokarım seni gel bir nevi gata
Hiphop ordusuna giren asker birçelik kasa kadar sağlam
***
Fedakar bela da her an bak cezalar yatarlar
Vedalar yasamla
Telaşla kaçanlar
Ne gardaş
Ne başkan
Hep alçak ve ahmak
Hesapta adamlar
***
Doludur bozuk kumbaran
Kafan babadan rahat
Benimse anlımdan akar kan beni saf altın kaplar
Ne kadar lazım al git kokuyor ağzın ***gibi
Ayakkabım crocodil zaten kafa hep kokpit
***
Full diamond Cartier eyy bitmez partiler
Nişantaşı Etiler *** işi halleder
Çanta dolu mücevher ey 7 cüceler
Var mı buna bozulan ya da gücenen?
***
Daha söz etme hayatım kapalı yoruma
İş peşindeysen düş peşime ve yorulma
Peki kim kim kazanıcak sonunda
Abartma ne var yani durumumdan
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