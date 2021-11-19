Anıl Piyancı Ara Bakayım şarkı sözleri! Ouz Baydar ft. Anıl Piyancı & Zen G - Ara Bakayım şarkı sözleri

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ANIL PİYANCI ARA BAKAYIM FT OUZ BAYDA & ZEN G

Ne işmiş ara bakayım

Ne içtin bana da ayır

Çekermiş para parayı

Ve şimdi kafa kafayız

***

Çekerdi para para

Çok geldin gaza maza

Çek verdi papa pa

Tek geldim sana sana

***

Tek mermi ta ta ta ta

Kafana basa basa

Anlıcan nasıl olsa

Her şeyin batıyorsa

***

Kurtarmak istedin hata sandın işlerin satar

Hayır şirketin batar koçum bizdedir data n

Enine boyuna check up a sokarım seni gel bir nevi gata

Hiphop ordusuna giren asker birçelik kasa kadar sağlam

***

Fedakar bela da her an bak cezalar yatarlar

Vedalar yasamla

Telaşla kaçanlar

Ne gardaş

Ne başkan

Hep alçak ve ahmak

Hesapta adamlar

***

Doludur bozuk kumbaran

Kafan babadan rahat

Benimse anlımdan akar kan beni saf altın kaplar

Ne kadar lazım al git kokuyor ağzın ***gibi

Ayakkabım crocodil zaten kafa hep kokpit

***

Full diamond Cartier eyy bitmez partiler

Nişantaşı Etiler *** işi halleder

Çanta dolu mücevher ey 7 cüceler

Var mı buna bozulan ya da gücenen?

***

Daha söz etme hayatım kapalı yoruma

İş peşindeysen düş peşime ve yorulma

Peki kim kim kazanıcak sonunda

Abartma ne var yani durumumdan

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