Anıl İlter'in sahnesi sosyal medyayı salladı
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Anıl İlter'in sahnesi sosyal medyayı salladı

17.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:51
Anıl İlter'in sahnesi sosyal medyayı salladı

Anıl İlter'in, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki bir sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl İlter, dizinin son bölümünde yayınlanan sahnelerle sosyal medya gündemine oturdu. Dizide Engin karakterine can veren oyuncu, dün akşam yayınlanan bölümde ağaca asılma sahnesiyle izleyenler tarafından binlerce yorum aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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