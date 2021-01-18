Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
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Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı

18.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:52

2020'nin son günlerinde ilişkilerine son noktayı koyan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar barıştı. Hadise, "Ben de insanım, benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor. Onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz" sözleriyle kameralar önünde Kaan Yıldırım'la barıştığını açıkladı.

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı 2020'nin en çok konuşulan magazin olaylarından oldu. Bir dargın bir barışık çift 2020'nin son günlerinde yollarını ayırmıştı. İlişkilerinde zorlu süreci atlatan Hadise ve Kaan Yıldırım tekrar bir araya geldi.

2020'DE HANGİMİZİN PSİKOLOJİSİ YERİNDEYDİ

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı kısa sürdü. Güzel haberi veren Hadise, Kaan Yıldırım'la barıştığını duyurdu. Hadise yaptığı açıklamada, 'Bir ilişki başladığında ayrılıyorlar oluyor, sonra tekrar barıştılar oluyor. Onlar insanın canını yakıyor. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki... Ben de insanım benim de duygularım var bazen yoğun yaşanıyor onun dışında her şey yolunda çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

AYRILIĞI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." paylaşımını yapmıştı. İkilinin sürpriz ayrılığı sonrası sevenleri büyük üzüntü yaşamıştı.

Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı
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