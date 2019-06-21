Angry Birds Movie 2'den Son Fragman Geldi

Sony Pictures ve Rovio, The Angry Birds Movie'nin devam filminden son fragmanı yayınladı. Animasyon filmde, domuzlar ve kuşlar, yeni bir tehdite karşı birleşecek. Aynı adayı paylaşan bu iki hayvan grubu, dışarıdan gelen ve adadaki yaşamı yok etmeyi amaçlayan Zeta'ya karşı mücadele edecek.

Fragmanda, ekibin Zeta ile mücadele için yaptıkları plana ve birbirleriyle çalışmaya çalışma süreçlerine tanık oluyoruz. Ayrıca yeni bir karakter olarak Chuck'ın kız kardeşi Silver da seriye dahil oluyor. Jason Sudeikis'in seslendirdiği Red'in başına bela olan karakteri Rachel Bloom seslendiriyor.

Fragmanda ayrıca domuzların laboratuvarına kabul edilen ve çalışmalarını inceleyen kuşları, deney sonucu tamamen görünmez olan bir domuzu, garip bir dev kuş kamuflajı giyen ekibi görüyoruz.

Filmin kadrosunda Bill Hader, Pete Davidson, Awkwafina, Tiffany Haddish, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Peter Dinklage, Zach Woods, Dove Cameron, Lil Rel Howery, Beck Bennett, Nicki Minaj ve Brooklynn Prince bulunuyor. The Angry Birds Movie 2, 16 Ağustos'ta sinemalarda olacak.