Angry Birds Filmi 2 Filmi

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:48

Kuş ve Domuz adaları büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Yaşadıkları yeri korumak için harekete geçen Red, Chuck, Bomba ve Yüce Kartal bir süper takım oluşturmaya karar verir. Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı da takıma alan ekip, istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtarmak için domuz Leonard, asistanı Courtney ve teknik uzman domuz Garry ile de iş birliği yapar. Güçlerini birleştiren ekip, tehlike altında bulunan yurtlarını kurtarmanın peşine düşmüşlerdir.

Filmin orijinal seslendirme kadrosunda ilk filmden Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Danny McBride ve Peter Dinklage yer alırken, Nicki Minaj, Leslie Jones, Rachel Bloom, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Lil Rel Howery, Dove Cameron ve Zach Woods’un sesini ise bu filmde ilk defa duyacağız.

Yönetmen: Thurop Van Orman

Senaryo: Peter Ackerman, Jason Sudeikis

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Angry Birds Movie 2

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Finlandiya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.08.2019



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Kaynak: InterSinema.com