Angola Devlet Başkanı Sağlık Kontrolü İçin İspanya'ya Gitti

Angola'yı 38 yıldır yöneten Devlet Başkanı Jose Eduardo Dos Santos'un, sağlık kontrolü için İspanya'ya gittiği bildirildi.



Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri amacıyla Barcelona'ya giden Dos Santos'un burada uzun süre kalacağı belirtildi.



Afrika'nın en çok petrol üreten ülkelerinden biri olan Angola'yı 38 yıldır yöneten Dos Santos, geçen yıl aralık ayındaki açıklamasında, bu yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağını belirtmişti.



Angola kanlı iç savaşı, 1975'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından sonra başlamış ve Angola'nın Tam Bağımsızlığı İçin Ulusal Birlik (UNITA) Partisinin lideri Jonas Savimbi'nin 2002'de öldürülmesinin ardından sona ermişti.