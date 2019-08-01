Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde, doktor sevgili tutuklandı (2)

SIR ÖLÜMÜ ADLİ TIP AYDINLATACAK

Ankara'da, özel hastanede çalışan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölü bulunduğu villada inceleme yapan polis ekipleri, cansız bedeninin yanında anestezi ilaçları ve boş şırıngalar ele geçirdi. Bu şırıngalarla Karaman'ın vücuduna ilaç verildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Villada incelemelerde bulunan cumhuriyet savcısı, olayın aydınlatılması için şırıngaları Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şırıngalarda ne tür ilaçların bulunduğu ve Karaman'ın ilaçları kendi isteğiyle alıp almadığı, yapılacak inceleme sonrası ortaya çıkacak.

'ODANIN KAPISI İÇERİDEN KİLİTLİYDİ'

Öte yandan Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili mahkemece tutuklanan Ö.T.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Ö.T.'nin, Karaman'ın uyku problemi yaşadığını ve akşam saatlerinde ağrı kesici kullandığını söylediği öğrenildi. Ö.T.'nin, eve geldiğinde Karaman'ın bulunduğu odanın kapısının içeriden kilitli olduğunu, sabit çalıştığı hastane olmadığını ve ihtiyaç durumunda çağrıldığı hastanelerde anestezi doktoru olarak görev yaptığını anlattığı belirtildi.

Ayşe Karaman'ın ise yarı zamanlı olarak hastanelerde çalıştığı ve İstanbul'da özel üniversitede öğrenim gördüğü öğrenildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA