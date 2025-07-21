2025-YKS tercih sürecinde Anestezi bölümünü hedefleyen adaylar için bu bilgiler rehber niteliğinde olacaktır. Tercihlerinizi yaparken kendi hedeflerinizi ve puanınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın! Anestezi taban puanları 2025 kaç, Anestezi kaçla kapattı, Anestezi sıralaması geçen yıl kaçtı?

YKS TERCİH TAKVİMİ: NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-YKS tercihlerinin, sonuçların açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM'nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre, tercih sürecinin Temmuz sonu veya Ağustos başında tamamlanması öngörülüyor. Adaylar, 24 tercih hakkını kullanarak ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, YKS sonuçlarını 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak. Tercih kılavuzunun ise sonuçların ardından yayınlanması bekleniyor. Adaylar, kılavuzda yer alan detaylı bilgileri takip ederek tercih stratejilerini oluşturabilecek.

2024 YILI ANESTEZİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

2024 yılında Anestezi bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları şu şekildeydi:

• En yüksek taban puan: 380-400 puan aralığı (devlet üniversitelerinde)

• En düşük taban puan: 250-270 puan aralığı (vakıf üniversitelerinde)

• Başarı sıralaması: 400.000 – 600.000 aralığı

ANESTEZİ BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Anestezi, sağlık sektörünün kritik öneme sahip önlisans programlarından biridir. Bölümün amacı, ameliyat ve benzeri tıbbi müdahalelerde anestezi uygulayabilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

ANESTEZİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

• Enfeksiyon Kontrol ve Sterilizasyon Esasları

• Temel Anestezi ve Cerrahi Hastalıklar

• Sistem Hastalıkları ve İleri Yaşam Desteği

• Biyomedikal Teknolojisi

• Klinik Anestezi Uygulamaları

ANESTEZİ MEZUNLARI İÇİN DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS BÖLÜMLERİ

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Sosyal Hizmet

TERCİH YAPACAK ADAYLARA ÖNERİLER

• Taban puan ve sıralama verilerini güncel olarak takip edin.

• Üniversitelerin kontenjan ve burs olanaklarını araştırın.

• DGS ile lisans tamamlama fırsatlarını değerlendirin.

2025-YKS tercih sürecinde Anestezi bölümünü hedefleyen adaylar için bu bilgiler rehber niteliğinde olacaktır. Tercihlerinizi yaparken kendi hedeflerinizi ve puanınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın!

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