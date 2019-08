Android 10, 3 Eylül'de Yayınlanıyor, Hangi Android Telefonlar Alacak?

29.08.2019 03:35

Android 10 Güncellemesi 3 Eylül'de Yayınlanıyor

Bildiğiniz gibi Android Q Şimdi Basitçe Android 10 Oldu. Google mobil işletim sisteminin isimlendirme düzeninde değişikliğe gitti. Android Q şimdi basitçe Android 10 olarak isimlendirildi. Peki Android 10 Güncellemesi Alacak Android Telefonların Listesi Nasıl Olacak?



Google'ın yeni sürüm isimlendirmesi aslında bilindik, sadece ve anlaşır. 2,5 milyar aktif cihazın olduğu sürümde artık Android 10 zamanı…



Google, Android sürümlerini adlandırma şeklini değiştirmenin yanı sıra, mobil platformun logosunu da güncelledi. Okumayı kolaylaştırmak, yazı tiplerini değiştirmek ve şimdi yeni bir yeşil tonunda renkli olan Android robotun yakın çekimini kullanmak için metni yeşilden siyaha dönüştürmüştü.



Şimdi bu değişiklikleri uygulamaya geçirme zamanı geldi. Google Android 10 güncellemesini 3 Eylül tarihinde yayınlanıyor. Peki hangi telefonlar yeni güncellemeyi alacak?



Android 10 Güncellemesi Alacak Android Telefonların Listesi



Huawei P30 Pro

Google Pixel

Honor 20

Xiaomi mi Mix 3 5G

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e

Sony Xperia XZ3

OPPO R17

Nokia 8.1

LG G8 ThinQ

Asus ZenFone 5Z

General Mobile GM 9 Pro

ZTE Axon 10 Pro

Huawei P30

Google Pixel 2

Honor 10

Xiaomi mi 9

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus

Sony Xperia 1

OPPO Find X

Nokia 1

LG V50 ThinQ

Asus Zenfone 6

General Mobile GM 8

Huawei P30 Lite

Google Pixel 3

Honor 8X

Xiaomi mi 9 SE

Galaxy A9 2018, Galaxy A8s, Galaxy A8 Star, Galaxy A7 2018, Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Galaxy A6s, Galaxy A50, Galaxy A30, Galaxy A10

Sony Xperia 10, Sony Xperia 10 Plus, Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact ve Sony Xperia XZ2 Premium

OPPO F11, OPPO F11 Pro

Nokia 1 Plus, Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1, Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 PureView

LG V40 ThinQ, LG V35 ThinQ, LG V30S ThinQ, LG G7 ThinQ, LG G7 One, LG Q60, LG K50 ve LG K4

ZenFone Max Pro (M1), ZenFone Max Pro (M2), ZenFone Max (M1), ZenFone Max (M2) ve ROG Phone

Mate 20 X (5G), Mate 20 Pro, Mate 20, P Smart Z, P Smart+ 2019, P Smart 2019, P20 Pro, P20, Mate 10 Pro, PORSCHE DESIGN Mate 10, PORSCHE DESIGN Mate 20 RS, Mate 20 X, Mate 10 ve Mate 20 Lite



Bu liste şimdilik oldukça uzun ancak 2,5 milyar aktif cihazı olan platformun geçişi biraz zaman alabilir.

Kaynak: Teknotalk.com