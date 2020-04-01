Andrew Jack kimdir? Andrew Jack hayatı ve biyografisi!
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Andrew Jack kimdir? Andrew Jack hayatı ve biyografisi!

Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandıran 76 yaşındaki dünyaca ünlü aktör Andrew Jack, corona virüsüne yenik düştü. Peki, Andrew Jack kimdir? Andrew Jack hayatı ve biyografisi!

01.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02
Andrew Jack kimdir? Andrew Jack hayatı ve biyografisi!

Temsilcisi Jill McCullough'ın TMZ'ye yaptığı açıklamaya göre ünlü oyuncu Andrew Jack, salı sabahı İngiltere'de yaşamını kaybetti. Edilen bilgilere göre daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Andrew Jack'in durumunun ağırlaşması ve diğer belirtilerin artması üzerine kurtarılamadığı belirtildi. Andrew Jack kimdir? Andrew Jack hayatı ve biyografisi! Andrew Jack filmleri!

ANDREW JACK KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Ocak 1944, Londra, Birleşik Krallık

Ölüm tarihi ve yeri: 31 Mart 2020, Surrey, Birleşik Krallık

Andrew Jack en son Batman filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu.

Adrew Jack'in önemli rolleri arasında Stars Wars filmi serisi de yer alıyor. Jack, Star Wars serisinde Major Caluan Ematt karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda Sherlock Holmes, Yüzüklerin Efendisi, Captain America ve Siyah Giyinen Adamlar gibi filmlerde de görev yapmıştı.

Mesleği oyunculuk ve aksan koçluğu olan Adrew Jack, 24 Ocak 1944 Londra doğumluydu.

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