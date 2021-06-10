Andımız metni okunuşu! Andımız sözleri nelerdir? 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' Andımız sözleri nelerdir?
Andımız metni ve okunuşu nedir merak ediliyor. Önceleri okullarda okunan ve sonradan 2013 yılında alınan bir kararla kaldırılan andımız sözleri nelerdir çok merak edildi. Peki, Andımız metni nedir? Andımız ilk ne zaman çıktı? Andımız sözleri! Andımız'ı kim yazdı? Öğrenci andı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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ANDIMIZ METNİ! ANDIMIZ SÖZLERİ NELERDİR?
Andımız'ın 1933, 1972 ve 1997 yıllarında 3 farklı metni bulunmaktadır. Şimdi bu 3 farklı metni sizlere aktaralım.
1933 Yılındaki Andımız Metni:
Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
1972 Yılındaki Andımız Metni:
Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak,
büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk: açtığın yolda,
kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Ne mutlu Türküm diyene.
1997 Yılındaki Andımız Metni:
Türküm, doğruyum, çalışkanım,
İlkem: küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türküm diyene!
ANDIMIZ (ÖĞRENCİ ANDI) NEDİR?
Öğrenci andı veya Andımız, Türkiye ve KKTC'deki ilköğretim okullarında her sabah öğrenciler derse girmeden okutulan ant. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanmış ve 1933 yılında uygulamaya konulmuştur. Daha sonra 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.
Demokratikleşme Paketi kapsamında 2013'te Türkiye'de okullarda okunması uygulamasına son verilmiştir.
Türk Eğitim Sendikası'nın uygulamanın sonlandırılmasına dair düzenlemeye ilişkin Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptaline karar verdi.
- Andımız'ın yazarı kimdir : Reşit Galip
- Andımız ne zaman uygulamaya konuldu : 1933
- Andımız diğer ismi nedir : Öğrenci andı
ANDIMIZ YAZARI KİMDİR?
Andımız veya Öğrenci Andı'nın yazarı dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'tir. Andımız ilk olarak 1933 yılında okunmaya başlanmıştır.