Andımız metni okunuşu! Andımız sözleri nelerdir? 'Türküm, doğruyum, çalışkanım' Andımız sözleri nelerdir?

Andımız metni ve okunuşu nedir merak ediliyor. Önceleri okullarda okunan ve sonradan 2013 yılında alınan bir kararla kaldırılan andımız sözleri nelerdir çok merak edildi. Peki, Andımız metni nedir? Andımız ilk ne zaman çıktı? Andımız sözleri! Andımız'ı kim yazdı? Öğrenci andı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.