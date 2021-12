And Just Like That hangi kanalda? And Just Like That kaç bölüm?

Bir döneme damga vuran Sex and the City dizisinin devamı şeklinde yayınlanan And Just Like That dizisi sevenleri tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. Yeni yayınlanan bu dizi izleyiciler tarafından heyecanla izlenmektedir. And Just Like That dizisi sayesinde sevenleri bir kez daha eskiyi hatırlayıp yeni hayatları izleyecektir. Diziyi izlemek isteyenlerin hangi kanalda olacağı ve kaç bölüm olacağı merak konusu halinde gelmektedir. And Just Like That dizisi kaç bölüm olacak? And Just Like That dizisi hangi kanalda? And Just Like That nereden izlenir?

AND JUST LIKE THAT DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başrollerinde Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ve Cynthia Nixon'ın yer aldığı dizi merak ve heyecan içinde izlenmektedir. Sex and the City'nin devamı dizisi olarak yayınlanan And Just Like That dizisi, daha Türkiye'de yayınlanmamıştır.

And Just Like That dizisi HBO Max dijital platformda yayınlanmıştır.

AND JUST LIKE THAT DİZİSİ KAÇ BÖLÜM?

Bir zamanlara damga vuran, fenomen dizi Sex And The City'nin devam dizisi özelliğinde çekilen And Just Like That adlı 10 bölümlük yeni dizi için New York'ta galası düzenlenmiştir. Dizide Carrie Bradshaw karakterine hayat veren Sarah Jessica Parker, Modern Sanat Müzesi'nde yapılan galaya ailesi eşlik etmiştir.

