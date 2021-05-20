Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi için toplandı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi için toplandı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi için toplandı
ANKARA - Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.
Anayasa be Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu'na yedi üyeyi seçmek için toplandı. Basının görüntü alınmasından sonra toplantı devam etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı