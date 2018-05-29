Anaokulu Öğrencisinden Kaymakama Ziyaret

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi İlçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret ederek yaptığı maketleri hediye etti.

Gemerek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anaokulu öğrencisi Bulem Pekyürek, Kaymakam Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Mutlu ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mutlu'nun okullarını ziyaretinde kendisi ve arkadaşlarına hediyeler verdiğini belirten Pekyürek, kaymakama yeni görevinde başarılar dilemek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.