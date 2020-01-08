Anaokulu öğrencilerinden el işi sergisi
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Anaokulu öğrencilerinden el işi sergisi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde "Akıllı Oyuncaklar Projesi" kapsamında anaokulu öğrencileri tarafından yapılan el işi çalışmaların yer aldığı sergi düzenlendi.

08.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:52
Anaokulu öğrencilerinden el işi sergisi

'nın ilçesinde "Akıllı Oyuncaklar Projesi" kapsamında anaokulu öğrencileri tarafından yapılan el işi çalışmaların yer aldığı sergi düzenlendi.

Projenin Kurucusu Fatma Boyraz, Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların yapılan çalışmayla yaşayarak öğrenme imkanı bulduğunu söyledi.

Boyraz, projeyle, çocukların renk ayrımları, sayıların kombinasyonları ve parmak kaslarını geliştirmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özder, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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