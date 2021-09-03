Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
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Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı

Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, pandemi kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, pandemi kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bugün göreve başlayan Kaymakam Bozdemir, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında, pandeminin hala ülkemizin gündeminde en ön sıralarda yer almaya devam ettiğini söyledi. Bozdemir, "Pazartesi günü pandemi ortamında okullarımızı açıyor eğitim öğretime başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan pandemi konusunda duyarlı olmalarını pandeminin henüz sona ermediğini, ilçemizin vaka sayılarını da bir hayli yüksek olduğunu, vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını ve elimizdeki en önemli silah olan aşılama çalışmalarına katılım sağlamalarını bekliyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın yardımını talep ediyorum" dedi. - MERSİN

Anamur Kaymakamı Bozdemir görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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