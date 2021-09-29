Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret - Haberler
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarıyla Anamur ve Bozyazı hakkında sohbet etti.

Çetinkaya ve Taş, Kaymakam Bozdemir'e görevinde başarı diledi.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret - Haberler
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