Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'e ziyaret
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Seçkin Taş, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.
Kaymakam Bozdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarıyla Anamur ve Bozyazı hakkında sohbet etti.
Çetinkaya ve Taş, Kaymakam Bozdemir'e görevinde başarı diledi.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri