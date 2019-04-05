Anamur Belediye Başkan Yardımcıları Atandı

Anamur Belediye Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu atandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın onayıyla ataması yapılan Ahmet Çetin ve Türkan Kasapoğlu, başkan yardımcılığı görevine başladı.

Meclis üyeleri arasından ataması yapılan Çetin ve Kasapoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı olarak Mahmut Kara ve Mehmet Tuğrul da görev yapıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA