Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü
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Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü

05.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:56
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü

Kütahya'da plastik doğrama ustası, anahtarını yanına almayı unuttuğu için 3'üncü kattaki evine çatıdan halatla girmeye çalıştı. Sarkıttığı halatın kopması sonucu ağır yaralanan usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trajik olay, 1 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında, Fatih Mahallesi, Semerciler Arası Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Plastik doğrama ustası 1 çocuk babası Harun Coşkun, eşiyle birlikte en üst kattaki evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti.

HALAT KOPTU

Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Coşkun, apartmanın çatısına çıktı. Çatıdan halat sarkıtan Coşkun, evinin balkon penceresini kullanarak içeri girmeye çalıştı. Ağırlığı kaldırmayan halat kopunca Coşkun, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Coşkun, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Coşkun, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan Coşkun'un ailesi gözyaşlarına boğuldu. Coşkun'un cenazesi, bugün öğlen Simav'ın Küplüce Köyü'ndeki Küplüce Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YENEN

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